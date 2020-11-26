“نعي رياضي” عالمي لـ”أسطورة كرة القدم”

تقرير 218

خلّف رحيل أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، موجة حزن كبيرة في الوسط الرياضي، رحيل أحد من لمس المستديرة عبر التاريخ ترك ردود فعل كثيرة .

الأسطورة البرازيلي “بيليه” نشر صورة مع مارادونا كاتبا “يالها من أخبار محزنة، “بيليه” أكد أنه خسر صديقا متمنيا القوة لمحبيه وأسرته في هذا اليوم الحزين .

نجم منتخب التانغو الحالي وأفضل لاعب في العالم لست مرات، ليونيل ميسي، نشر عبر حسابه في “إنستجرام”، مشيرًا إلى أنه يوم حزين لكل الأرجنتينيين والعالم وأضاف “ميسي”: “لقد تركنا لكنه سيبقى دائما بروحه” “سأتذكرك دائمًا بالذكريات الجميلة التي عشتها معك”.

النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو كتب: أقول وداعًا لصديقي والعالم كله يقول وداعًا للعبقري، واحد من أفضل اللاعبين وسحر لامثيل له.. “الدون” كتب أيضًا: “مارادونا” غادر مبكرًا لكنه ترك إرثا بلا حدود وفراغًا لن يُملأ أبدًا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عبر رئيسه جياني إنفانتينو : هذا يوم حزين جدًا، ارقد في سلام دييجو.. قلوب الجميع توقفت للحظات.

وغيّر نادي “نابولي“، الذي عاش معه “مارادونا” أفضل أيامه الكروية، صورة حسابه على “تويتر” بالألوان السوداء؛ تعبيرًا عن الحداد وكتب إن “مارادونا” سيبقى دائمًا في قلوبنا، كما أكد عمدة مدينة نابولي، لويجي دي ماجيستريس، أن ملعب “سان باولو” سيحمل اسم دييجو أرماندو مارادونا.

ونشر “برشلونة” هو الآخر صورة للأسطورة الأرجنتينية عبر حساباته المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب “شكرًا مارادونا على كل شيء”،

كما نشر “إشبيلية” كل الشعارات التي كان يرددها الجمهور الأندلس لما كان يتغنى به عندما حمل قميص الفريق.

وغرد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فيرنانديز، عبر حسابه في “تويتر” بعبارات الامتنان معلنًا الحداد في البلاد ثلاثة أيام كاملة.

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