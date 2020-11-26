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صبو ينتظم في تدريبات الاتحاد المنستيري التونسي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد المدافع المعتصم صبو إلى صفوف فريق الاتحاد المنستيري للمشاركة في تحضيرات الفريق لبداية الموسم الجديد كذلك استعدادا لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي

ويرتبط الصبو بعقد يجمعه رفقة نادي الاتحاد المنستيري لموسمين حيث استطاع في الموسم الماضي تحقيق لقب كأس تونس.

وشارك الصبو أساسيا في مباراتي المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا أمام غينيا الإستوائية حيث فقد الفرسان نتيجة المباراتين في مصر وغينيا

ويعتبر صبو من أبرز لاعبي كرة القدم الليبية حيث كان من ضمن العناصر التي تحصلت على لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب الوطني عام 2014 كما تدرج مع نادي الاتحاد في الفئات السنية وصولا للفريق الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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