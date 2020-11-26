تأسيسية الرياضات الإلكترونية تعقد اجتماعها في طرابلس

أقيم بمقر ديوان الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماع ضم اللجنة التأسيسية لاتحاد الرياضات الإلكترونية بحضور رئيسها عبدالرحمن التكبالي ومندوبي 25 ناديا.

وكان الاجتماع للحديث عن النظام الأساسي لاتحاد الرياضات الإلكترونية كما تم التطرق للمواضيع التي تخص اللعبة وكيفية المشاركات الخارجية والداخلية حسبما أشارت الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ويشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية في البطولة الأفريقية الأسبوع القادم كما من المفترض أن تكون له مشاركة في منافسات البطولة العربية المقررة في 20 من شهر ديسمبر القادم

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