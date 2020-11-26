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تأسيسية الرياضات الإلكترونية تعقد اجتماعها في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم بمقر ديوان الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماع ضم اللجنة التأسيسية لاتحاد الرياضات الإلكترونية بحضور رئيسها عبدالرحمن التكبالي ومندوبي 25 ناديا.

وكان الاجتماع للحديث عن النظام الأساسي لاتحاد الرياضات الإلكترونية كما تم التطرق للمواضيع التي تخص اللعبة وكيفية المشاركات الخارجية والداخلية حسبما أشارت الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ويشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية في البطولة الأفريقية الأسبوع القادم كما من المفترض أن تكون له مشاركة في منافسات البطولة العربية المقررة في 20 من شهر ديسمبر القادم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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