اجتماع موسع في بنغازي لرؤساء الاتحادات الرياضية

أخبار ليبيا24

اجتمع عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، اليوم الخميس، في نادي شمال بنغازي، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.

وقال، رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، إن الاجتماع كان مثمرًا وتم خلاله طرح عدد من الصعوبات التي تعترض عمل بعض الاتحادات.

وأثنى الرعيض، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، على افتتاح فرع الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى إصدار قرار بفتح مكاتب للجنة الأولمبية في المنطقة الجنوبية والشرقية.

وحضر الاجتماع، خبير اللجنة الأولمبية، علي بو فراج، ورؤساء الاتحادات العامة في ألعاب السباحة والكاراتيه والشطرنج والقوة البدنية ورفع الأثقال، إضافة إلى نائب رئيس الاتحاد العام للشراع ورئيس اللجنة التأسيسية للركبي، وعضو الاتحاد الليبي للسباحة يوسف عمران.