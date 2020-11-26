“ريال مدريد” يُعقّد وضعية “إنتر” في أبطال “أوروبا”

حقق “ريال مدريد” فوزًا مستحقًا على مضيفه “إنتر”، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي استضافها ملعب “جوزيبي مياتزا”، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح “ريال مدريد” أول أهداف المباراة منذ الدقيقة السابعة من علامة الجزاء عن طريق البلجيكي إيدين هازارد، وتعرض “إنتر” لضربة قوية بعد طرد لاعب وسطه التشيلي آرتورو فيدال، بعد اعتراضه على الحكم لعدم احتسابه لضربة جزاء.

وعزّز البرازيلي “رودريجو” الثنائية لـ”الميرينجي” في الدقيقة الـ59، ليرفع “الريال” رصيده إلى سبع نقاط محتلاً وصافة المجموعة متأخرًا بنقطة عن “بروسيا مونشنجلادباخ”، المتصدر، فيما توقف “إنتر” عند نقطتين في المركز الأخير؛ معقدًا وضعيته نحو التأهل لـ”ثمن النهائي”.

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