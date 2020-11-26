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“البافاري” يصعد بسهولة لـ”ثمن نهائي” أبطال أوروبا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضَمِن حامل اللقب “بايرن ميونيخ”، الصعود إلى دور الـ 16” من دوري أبطال أوروبا، بفوزه على “ريد بول سالزبورغ” بـثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وجاءت ثلاثية “البافاري” عن طريق هدافه، روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة الـ 42، وأضاف لاعب “سالزبورغ” ماكسيميليان ووبير، الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 52، وأضاف ليروي ساني الهدف الثالث بكرة رأسية في الدقيقة الـ 68، قبل أن يقلّص الضيوف الفارق في الدقيقة الـ 73 عن طريق مريجيم بيريشا.

وحقّق “البايرن” العلامة الكاملة واصلاً إلى 12 نقطة، مواصلاً سجل الانتصارات الممتد لـ 15 مباراة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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