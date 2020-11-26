حينما كان مارادونا في ليبيا.. ما قصة هذه الصور؟

أمسى العالم يوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر لعام 2020 على خبر وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 60 عامًا.

مارادونا صاحب القدم اليسرى الأسطورية من الشخصيات النشطة سياسياً واجتماعياً وقد زار عشرات دول العالم من بينها ليبيا.

كان قد زار ليبيا مرتين الأولى عام 1999 والثانية في عام 2001 وشهد تتويج فريق المدينة بلقب الدوري، ووجهت له الدعوة من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم للتواجد في البلاد.

ويقول المعلق الليبي المخضرم حازم الكاديكي أحد أوائل العرب الذين أجروا مقابلة شخصية مع مارادونا في 1999، إن رئيس الاتحاد الليبي في ذلك الوقت الساعدي القذافي وجه دعوة لمارادونا

في الحادي والعشرين من أكتوبر لعام 1999 توجه مارادونا إلى الشرق الأوسط وفي زيارة استغرقت ثلاثة أيام، زار خلالها كلًا من ليبيا وتونس، حيث تم توجيه دعوة جديدة له من قبل الساعدي القذافي، وكانت هذه الزيارة تهدف إلى تعريفه بما اعتبرها الإنجازات الرياضية والشبابية في ليبيا، وتشير تقارير إلى أن الزيارة الثانية شهدت أيضًا زيارة مارادونا لمدينة العجيلات.

الزيارة الأولى حظي فيها الأرجنتيني الراحل بأفضل استقبال، كما حصل على جولة في شوارع طرابلس، وحضر مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري الليبي في مدينة العجيلات، وبحسب ما قاله الكاديكي فإن دييجو كان سعيدًا بالزيارة و الاستقبال الذي حظي به من قبل الشعب الليبي.

أما الزيارة الثانية فكانت في عام 2001 وشهدت حضور مارادونا لمباراة بين فريقي التحدي والمدينة، في نهائي الدوري الليبي.

وشهدت المباراة تتويج فريق المدينة بلقب الدوري للمرة الثالثة، وتسلم الفريق الكأس من الأسطورة مارادونا الذي كان شاهدًا على تتويجهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية