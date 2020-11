فيديو.. نقل جثمان «مارادونا» إلى القصر الرئاسي في بوينس آيرس

نزل خبر وفاة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ، كالصاعقة على عشاق اللعبة.

نقل إلى القصر الرئاسي في بوينس آيرس، جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء، بسبب قصور حاد في القلب، عن عمر ناهز 60 عاما.

وستبدأ في تمام الساعة الـ6 صباحا حسب توقيت الأرجنتين، 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، مراسم توديع جثمان الأسطورة الراحل في القصر الرئاسي بحسب ماذكرت “قناة روسيا اليوم”.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع، قبل وفات، ليعلن ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين الحداد العام لـ3 أيام.

وأعرب عدد كبير من نجوم كرة القدم، في مختلف أنحاء العالم، عن حزنهم الشديد بعد وفاة أسطورة منتخب التانجو.

وكتب الهولندي روبين فان بيرسي لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد الأسبق: “قدوتي في الصغر، أنا فخور بمقابلتك في العديد من المرات”.

وأضاف: “لاعب لا يصدق وغمرتني سعادة كبيرة بلقائك، ارقدم في سلام، أنت مصدر إلهام حقيقي لي وللآخرين”.

