محطات ولحظات فارقة في حياة “أسطورة كرة القدم”

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، دييجو آرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 60 عامًا؛ بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في منزله.

حياة بطل مونديال 1986 كانت حافلة بمحطات ولحظات في تاريخ ذهبي لأيقونة كرة القدم.

ونستعرض هنا أبرز المحطات التي قضاها نجم الكرة الأرجنتينية خلال مسيرته الاحترافية وحتى بعد أن أصبح مدربًا لفريق “خيمناسيا لابلاتا”:-

1- ولد “مارادونا” في 30 أكتوبر 1960 في “فيا فيوريتو” أحد أحياء العاصمة بوينوس آيرس.

2- أول ظهور له كلاعب محترف مع نادي “أرجنتينوس جونيورز” في 1976.

3- استدعي لمنتخب الأرجنتين لأول مرة في عام 1977.

4- قاد الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم للشباب في اليابان 1979.

5- انتقل إلى “بوكا جونيورز” في عام 1981.

6- غادر إلى أوروبا ومثّل ألوان “برشلونة” في 1982 وحتى 1984.

7- انتقل إلى صفوف “نابولي” الإيطالي عام 1984 وتُوّج بعدة ألقاب.

8- ساهم بشكل رئيس بحصد الأرجنتين لقب كأس العالم 1986 في المكسيك.

9- احتل المركز الثاني في مونديال إيطاليا 1990.

10- تعرض للإيقاف لمدة 15 شهرًا بسبب المنشطات في عام 1991.

11- عاد إلى الدوري الإسباني من بوابة “إشبيلية” في 1992.

12- عاد إلى الأرجنتين وخاض تجربة مع “نيولز أولد بويز” في 1993.

13- ثبوت تعاطي المنشطات خلال مونديال 1994 وإيقافه لـ15 شهرًا.

14- عاد إلى “بوكا جونيورز” في 1995 واعتزل كرة القدم بعد ثبوت تعاطي المنشطات للمرة الثالثة في 1997.

15- درّب منتخب الأرجنتين في الفترة من 2008 وحتى مونديال جنوب أفريقيا 2010.

16- أصبح مدربًا لـ”الوصل والفجيرة” بالدوري الإماراتي.

17- عاد لخوض تجربة التدريب مع “خيمناسيا لابلاتا” في 2019.

18- خضع لجراحة لإزالة تجمع دموي في المخ في نوفمبر 2020.

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