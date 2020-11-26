النصر يجري آخر تحضيراته في بنغازي قبل المغادرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

أخبار ليبيا24

أجرى فريق النصر، مساء اليوم الخميس، آخر حصصه التدريبية قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة، شباب بلوزداد الجزائري، الأحد المقبل، ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وجرت تدريبات النصر على أرضيى ملعب النصر بمنطقة البركة تحت أنظار مشجعيه وبإشراف المدرب فوزي العيساوي، وذلك بسبب تعذر وصول المدرب محمد عودة إلى ليبيا، الذي سيلتحق بالفريق رفقة الطاقم المصاحب له إلى الجزائر.

وستغادر بعثة النصر إلى الجزائر مساء اليوم في طائرة خاصة.

وقال، لاعب النصر إدريس الضراط، إن التحضيرات في معسكر مصر كانت جيدة، ووعد الجماهير النصراوية بتحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر.

وأكد الضراط، أن جُل اللاعبين يحذوهم الأمل بتحقيق التأهل للدور القادم بدوري أبطال أفريقيا.

وكان النصر قد دخل معسكر تحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة ولعب خلال المعسكر عدة مباريات ودية أمام فرق مصرية.