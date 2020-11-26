النصر يُجري المران الأخير قُبيل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

بنغازي 26 نوفمبر 2020 (وال)- أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم مساء الخميس، على أرضية ملعب 24 ديسمبر بالنادي؛ تدريباته الأخيرة بعد عودته من معسكره المغلق في مصر، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

هذا وقاد هذا المران الأخير للفريق قبل التحول إلى الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري، المدرب الوطني ولاعب القرن في ليبيا فوزي العيساوي، فضلا على إن هذه الحصة التدريبية كانت بحضور جماهيري، إضافة إلى حضور جميع اللاعبين بالفريق المحليين منهم والمحترفين.

وتغيب عن الكتيبة النصراوية اللاعب المحترف بصفوف الفريق الجزائري محمد خثير زيتي، الذي لم يتمكن من الخروج جوا من الجزائر، بسبب قرار السلطات الجزائرية التي أغلقت المطارات، وألغت كل الرحلات الداخلية والخارجية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونظرًا لعدم تواجد الطاقم الفني للفريق بقيادة المصري محمد عودة، فإن عدم وصوله يرجع إلى أسباب وإجراءات أمنية، وتنتظر إدارة النصر موافقة السلطات الجزائرية؛ حتى يتسنى للفريق الأول الدخول للجزائر على متن طائرة خاصة.

ويأمل أبناء النصر في هذه المشاركة الإفريقية، الظهور بمظهر طيب وحسن، مثلما ظهر بها الفريق العام الماضي، لاسيما وأن وصول إلى دور المجموعات من الكونفدرالية، وتقديم فيها مستويات نالت إعجاب كل متابعي كرة القدم الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثل ليبيا النصر؛ سيُواجه في لقاء الذهاب فريق بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، في حين ستكون مباراة الإياب بينهما أيام 4 – 5 – 6 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا. (وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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