اخبار الرياضة

“المروج” ينجح في تجديد عقد لاعبه “خليفة الهادي”

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن مجلس إدارة نادي “المروج”، من تجديد عقد لاعبه خليفة الهادي، لموسم جديد حتى يشارك مع الفريق في الاستحقاقات القادمة.

ويعدّ “الهادي” أحد أبرز لاعبي نادي “المروج”، في الموسم الماضي، ممّا دفع إدارة النادي إلى تمديد عقده، رفقة الفريق.

وباشر “المروج”، خلال الأيام القليلة الماضية، تدريباته تحت إشراف المدرب محمد البرعصي؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة، ومن بينها انطلاق مسابقة كرة القدم.

وكان “المروج” يتصدر مجموعته، واقترب فعليًا من الصعود للدوري الممتاز، قبل توقّف نشاط كرة القدم قبل حوالي عام ونصف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك