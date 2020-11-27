“المروج” ينجح في تجديد عقد لاعبه “خليفة الهادي”

تمكّن مجلس إدارة نادي “المروج”، من تجديد عقد لاعبه خليفة الهادي، لموسم جديد حتى يشارك مع الفريق في الاستحقاقات القادمة.

ويعدّ “الهادي” أحد أبرز لاعبي نادي “المروج”، في الموسم الماضي، ممّا دفع إدارة النادي إلى تمديد عقده، رفقة الفريق.

وباشر “المروج”، خلال الأيام القليلة الماضية، تدريباته تحت إشراف المدرب محمد البرعصي؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة، ومن بينها انطلاق مسابقة كرة القدم.

وكان “المروج” يتصدر مجموعته، واقترب فعليًا من الصعود للدوري الممتاز، قبل توقّف نشاط كرة القدم قبل حوالي عام ونصف.

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