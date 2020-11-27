اخبار الرياضة

بقيادة “ثابت”.. “الهلال” يواصل استعداداته للموسم الجديد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق “الهلال” الأول، لكرة القدم، تدريباته اليومية، تحت إشراف مدربه الجديد التونسي، طارق ثابت؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز، وتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية.

وكانت إدارة نادي “الهلال” قد جدّدت عقود مجموعة كبيرة من لاعبيها، خلال الفترة الماضية، على رأسهم عبدالهادي زقلام وشعبان الزيداني وغيرهم، ممن برزوا خلال السنوات الماضية، كما عاد اللاعب السابق، عبدالسلام الفيتوري، إلى صفوف “الهلال”.

ويخوض “الهلال” تدريباته على الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي، ويركز المدرب التونسي، على خلق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى في الفريق.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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