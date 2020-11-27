بقيادة “ثابت”.. “الهلال” يواصل استعداداته للموسم الجديد

يواصل فريق “الهلال” الأول، لكرة القدم، تدريباته اليومية، تحت إشراف مدربه الجديد التونسي، طارق ثابت؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز، وتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية.

وكانت إدارة نادي “الهلال” قد جدّدت عقود مجموعة كبيرة من لاعبيها، خلال الفترة الماضية، على رأسهم عبدالهادي زقلام وشعبان الزيداني وغيرهم، ممن برزوا خلال السنوات الماضية، كما عاد اللاعب السابق، عبدالسلام الفيتوري، إلى صفوف “الهلال”.

ويخوض “الهلال” تدريباته على الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي، ويركز المدرب التونسي، على خلق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى في الفريق.

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