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اكتشاف 4 إصابات بـ”كورونا” في صفوف “الأهلي طرابلس”

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب أربعة لاعبين من “الأهلي طرابلس” بفيروس “كورونا”، وهم “محمد بلعم وعبدالله جديدو ومحمد الغنودي وربيع اللافي”، بعد الفحوصات التي أجريت لهم قبل خوضهم التدريبات.

وخضع اللاعبون للعزل المنزلي وفقًا للبروتوكول المتبع من قبل السلطات الصحية في ليبيا، ويتعذر التحاقهم بالتدريبات، خلال هذه الأيام، حتى يتم التأكد من شفائهم من الفيروس.

ويلتقي “الأهلي طرابلس” فريق “أبو سليم”، مساء السبت على ملعب طرابلس الدولي، في مباراة ودية جديدة؛ حيث لعب الفريق أمام نادي “باميندا” الكاميروني، مباراتيْن وديتيْن، خسر الأولى بهدفين لهدف، وتعادل في الثانية دون أهداف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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