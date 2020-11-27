المصراتي  يفتتح التسجيل في لقاء براغا وليستر سيتي في الدوري الأوروبي

براغا 27 نوفمبر 2020 ( وال ) – حسم التعادل الإيجابي لقاء فريقا سبورتينغ براغا البرتغالي الذي يلعب له المحترف الليبي المعتصم المصراتي وليستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية الملعب البلدي ببراغا.

المباراة التي جرت مساء الخميس توسطها الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، شهدت مشاركة اللاعب المحترف بصفوف سبورتينغ براغا الليبي المعتصم المصراتي أساسيًا؛ قدم من خلال هذه المشاركة الأساسية مستوى ممتاز، معطيًا إضافة قوية لفريقه في منطقة وسط الملعب.

هذا وافتتح اللاعب المعتصم المصراتي التسجيل مبكرًا عند الدقيقة ( 4 )، ونجح ليستر سيتي في إدراك التعادل في الدقيقة ( 9 ) عن طريق الانجليزي هارفي بارنيس، لكن براغا تمكن من إنهاء الشوط الثاني لصالحه بتسجيله للهدف الثاني عن طريق البرتغالي باولينهو عند الدقيقة ( 24 ).

وفي الشوط الثاني، حاول ليستر كثيراً تعديل النتيجة، بعد أن شكل خطورة على مرمى براغا، ففي الدقيقة ( 79 ) نجح ليستر من تسجيل هدفه الثاني، بواسطة لاعبه الإنجليزي لوك توماس، وعاد براغا مجددًا في الدقيقة ( 90 ) من تسجيل الهدف الثالث عن طريق البرازيلي فرانسيرجيو، فيما أمضى ليستر التعادل من جديد في الدقيقة ( 94 ) بواسطة مارك البراتيون.

وبهذا التعادل يرفع فريق ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى ( 10 ) نقاط محتلاً المرتبة الأولى في مجموعته، بينما يأتي سبورتينغ براغا ثانيًا برصيد ( 7 ) نقاط. ( وال – براغا ) س أ/ ر ت

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