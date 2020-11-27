صبّو يُشارك في التدريبات مع فريقه  المنستيري تأهبًا لمُلاقاة فاسيل الإثيوبي

المنستير 27 نوفمبر 2020 ( وال ) – شارك اللاعب الليبي المحترف في صفوف فريق الاتحاد المنستيري التونسي المدافع المعتصم بالله صبّو مساء الخميس مع فريقه الحصص التدريبات الأخيرة، قُبيل مواجهة فريق فاسيل كينيما الإثيوبي الجمعة بالمنستير، ضمن حساب ذهاب الدور التمهيدي من الكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وما جعل صبّو التغيب عن فريقه المنستيري؛ هو أن اللاعب كان ملتزم في تجمع منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، وفيها شارك المعتصم صبّو في لقاء غينينا الاستوائية الذي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

يذكر أن اللاعب المعتصم بالله صبّو قد توج مع فريقه الاتحاد المنستيري بكأس تونس في أخر نسخة لعبت، بعدما تفوق في النهائي على حساب النادي الترجي التونسي بنتيجة هدفين دون رد. (وال – المنستير ) س أ/ ر ت

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