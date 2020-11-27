صافرة مغربية تتوسط لقاء النصر الليبي وشباب بلوزداد الجزائري

القاهرة 27 نوفمبر 2020 ( وال ) – كلفت لجنة التحكيم العامة التابعة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الذهاب التي ستجمع بين فريقي ممثل ليبيا النصر ومستضيفه شباب بلوزداد الجزائري، ضمن حساب الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر، يتوسطها الحكم الدولي جلال جايد، بمساعدة كل من مساعد أول الحكم يحي نوالي، ومساعد ثانٍ الحكم هشام آيت عبو. (وال – القاهرة ) س أ / ر ت

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