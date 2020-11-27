“ليل وميلان” يشعلان صراع التأهل في اليوروباليج

تقرير 218

استقبل ملعب “بيار مورا” “ميلان”، المنتشي بمواصلة صدارة الدوري الإيطالي ، وصاحب الأرض “ليل”، الذي عطل نتائج “ميلان” الإيجابية بفوزه عليه في “السان سيرو” يسعى للتمسك بالصدارة.

ودخل الفريقان في أجواء منذ الدقيقة الـ11 واستغلّ التركي “يازيسي” خطأ “ساندرو تونالي”، وكاد أن يفتتح أهداف المواجهة في لقطة أثارت غضب الحارس “دوناروما”.

ولم يتوقف “ليل” عن تهديد مرمى “الروسونيري” في أكثر من مناسبة بأفضلية كادت تمنحه التقدم، وكان الحارس “دوناروما” النجم بكل استحقاق؛ ليخرج “ميلان” من الشوط الأول متعادلاً رغم عدم تهديده لمرمى أصحاب الأرض.

وشهد الشوط الثاني، وبعد انطلاقته بأقل من دقيقة، تمكّن “ميلان” من فك شفرة دفاع الفريق الفرنسي بعدما استغل “أنتي ريبيتش” تمريرة “تونالي” لينطلق نحو المرمى ويهدي الإسباني “كاستييخو” افتتاح التسجيل؛ واضعًا الفريق الإيطالي في المقدمة.

واستمر “ليل” في محاولاته، وتمكّن المهاجم “بامبا” بعد عرضية من تحقيق التعادل في الدقيقة الـ 65 ليضعها قوية يسار “دوناروما”، وهو الهدف الذي صمد حتى نهاية المباراة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ويواصل “ليل” صدارة المجموعة بثماني نقاط فيما رفع “ميلان” رصيده إلى سبع نقاط؛ مواصلاً مطاردة الصدارة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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