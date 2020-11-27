الأرجنتينيون يلقون النظرة الأخيرة على أسطورتهم “مارادونا”

ألقى الأرجنتينيون النظرة الأخيرة على أسطورتهم الخالدة، دييجو أرماندو مارادونا، الذي انطلق موكب جنازته، بعد ظهر أمس الخميس، في أغلب شوارع العاصمة، بوينس آيرس، قبل أن يُدفن في ضواحي العاصمة.

وتوافد الآلاف من محبي أسطورة كرة القدم، منذ ساعات الصباح الأولى، على محيط القصر الرئاسي؛ لإلقاء النظرة الأخيرة على “مارادونا”، حيث تواجد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، إضافة إلى كبار الشخصيات في البلاد.

وكان “مارادونا” قد فارق الحياة عن عمر ناهز 60 عامًا، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجأة بمنزله في العاصمة الأرجنتينية، وطالب محامي “مارادونا”، ماتياس مورلا، بالتحقيق بشأن عدم وجود رعاية طبية وتأخر وصول سيارة الإسعاف لمنزل “مارادونا”، لقرابة نصف ساعة، معتبرًا أن الإهمال الطبي يستدعي التحقيق لكونه جريمة.

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