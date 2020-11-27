اخبار الرياضة

“الخُمس” يُواصل تدعيم صفوفه استعدادًا لـ”الممتاز”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي “الخُمس” مع اللاعب علي عبدالله في صفقة انتقال حرّ، بعد فترة خاضها اللاعب رفقة النادي “الأهلي طرابلس”.

ومن المقرر أن ينخرط اللاعب في التدريبات خلال الأيام القادمة، رفقة زملائه في الفريق، وتحت إشراف المدرب عماد الدهماني؛ استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويسعى نادي “الخُمس” لتقديم مستويات عالية في الدوري الممتاز بنسخته الجديدة، التي أعلن اتحاد كرة القدم انطلاقها في شهر يناير القادم.

وتعمل أندية “الممتاز”، خلال هذه الفترة، على تدعيم صفوفها بمجموعة من الصفقات المحلية؛ حتى تكون جاهزة لانطلاق نسخة الدوري.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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