“المصراتي” يسجّل ويساهم في تعادل “براغا” أمام “ليستر سيتي”

تمكّن النجم الليبي، المعتصم المصراتي، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم في مسابقة الدوري الأوروبي، مع فريقه “سبورتينغ براغا” أمام “ليستر سيتي”، في إطار الجولة الرابعة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، وجاء هدف “المصراتي” في الدقيقة الثالثة بواسطة تسديدة صاروخية.

ورفع “براغا” رصيده، بهذا التعادل، للنقطة السابعة، ليكون في المركز الثاني، بينما يتصدر “ليستر سيتي” مجموعته برصيد عشر نقاط.

وكان “المصراتي” قد سجّل، قبل عام، هدفه الأول في الدوري الأوروبي، عندما كان لاعبًا لفريق “فيتوريا جيماريش” البرتغالي، حيث سجّل في شباك “آينتراخت فرانكفورت”.

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