السويحلي يظفر بخدمات المدافع محمد البرعصي

مصراتة 27 نوفمبر 2020 ( وال ) – نجح مجلس إدارة نادي السويحلي في الظفر بخدمات المدافع محمد البرعصي الشهير بـ مسّة، لتعزيز وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد، لاسيما وأن مجلس الإدارة قام خلال الفترة الماضية بجملة من التوقيعات.

وجاء هذا التوقيع الذي جرى الإربعاء للعقد بين الطرفين، بعد أن اجتاز اللاعب الاختبارات الفنية، بالإضافة إلى الفحوصات والكشوفات الطيبة بنجاح، وينص هذا العقد بينهما بموجب عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وسبق للاعب محمد البرعصي البالغ من العمر الـ 28 ربيعًا، مثل العديد من الأندية بدايتًا من فريق القيروان، وارتداء غلالة الأخضر، الهلال، النصر، كما كانت لديه تجربة بسيطة بفريق الهلال. (وال – مصراتة ) س أ / ر ت

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