اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي مستعد والكاف يرفض طلب ميكيلي الإثيوبي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب نادي ميكيلي الإثيوبي بشأن خوض مباراته أمام الأهلي بنغازي بعدد 11  لاعب فقط .

وطالب الكاف الفريق الإثيوبي بضرورة تواجد 11 لاعب داخل الملعب و 4 لاعبين احتياط من بينهم حارس مرمى .

ومن المنتظر أن يلتقي  الأهلي بنغازي وبطل إثيوبيا في ذهاب الدور التمهيدي  من دوري أبطال أفريقيا يوم غد السبت على أرضية ملعب بيترو سبورت بالقاهرة بدون حضور الجمهور .

وكان الاتحاد الإفريقي “الكاف” قد كلف طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم الوسط إبراهيم نور الدين، وبمساعدة يوسف وحيد، وهاني عبد الفتاح فيما سيراقب المباراة الفاتح أحمد من السودان .

ودخل ممثل ليبيا خلال الأيام الماضية معسكرًا تحضيريًا بالعاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف المدرب الصربي ديجان ايرسوف وتخلل المعسكر إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق مصرية .

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اخبار ليبيا 24

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