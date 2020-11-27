الاتحاد يواصل التحضيرات لمواجهة هورسيد الصومالي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد تحضيراته اليومية استعدادا لمواجهة هورسيد الصومالي يوم غدًا السبت في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة الكأس الكونفدرالية الأفريقية،

وأجرى الاتحاد مساء أمس الخميس تدريباته على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة كما اجرى حصته التدريبية الرئيسية بملعب المباراة .

وضاعف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي دا كوستا من نسق التدريبات الفنية للاعبين معتمدا بصورة كبيرة على تجهيز العناصر المقيدة في الكشف الأفريقي إلى جانب الأسماء المرشحة للظهور بصورة أساسية في مواجهة السبت.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين خلال التدريبات إلى مجموعات بغرض تنفيذ تمارين تكتيكية متنوعة وشهدت تنافسا قويا بين اللاعبين بغرض التواجد ضمن التوليفة الأساسية للمواجهة المنتظرة

وكانت بعثة هورسيد الصومالي قد وصلت فحر اليوم الجمعه للعاصمة المصرية وكان في استقبال البعثه وفد من نادي الاتحاد ومن المنتظر أن يجرى الفريق تدريباته على ملعب المباراة مساء اليوم الجمعة .

وستقام المباراة يوم غد السبت بملعب السلام بالقاهرة الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا علما بأنه تم تغيير الملعب بسبب أمور فنية تتعلق بصيانة ملعب المقاولون العرب .