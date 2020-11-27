توتنهام يخلط أوراق صدارة المجموعة في اليوروباليغ

حقق توتنهام فوزا عريضا على ضيفه لودوجوريتس البلغاري بـ 4 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في لندن ضمن المجموعة العاشرة لليوروباليغ.

وتقدم المهاجم الشاب كارلوس فينيسيوس في النتيجة منذ الدقيقة 16، وعاد نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني بحلول الدقيقة 34، وضاعف لاعب الوسط هاري وينكس التقدم بالهدف الثالث بطريقة رائعة، قبل أن يختتم لوكاس مورا مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 73، ليرفع السبيرز رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة مناصفة مع رويال أنتويرب فيما يتأخر لودوجوريتس في المركز الأخير بدون أي نقاط.

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