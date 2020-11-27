اخبار الرياضة

توتنهام يخلط أوراق صدارة المجموعة في اليوروباليغ

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق توتنهام فوزا عريضا على ضيفه لودوجوريتس البلغاري بـ 4 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في لندن ضمن المجموعة العاشرة لليوروباليغ.

وتقدم المهاجم الشاب كارلوس فينيسيوس في النتيجة منذ الدقيقة 16، وعاد نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني بحلول الدقيقة 34، وضاعف لاعب الوسط هاري وينكس التقدم بالهدف الثالث بطريقة رائعة، قبل أن يختتم لوكاس مورا مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 73، ليرفع السبيرز رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة مناصفة مع رويال أنتويرب فيما يتأخر لودوجوريتس في المركز الأخير بدون أي نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك