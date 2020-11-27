في إهداء إلى مارادونا .. نابولي يتصدر في الدوري الأوروبي

تمكن نابولي من تحقيق فوز مهم على ضيفه ريجيكا الكرواتي بهدفين دون مقابل في المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها الوقوف دقيقة صمت لرحيل نجم وأسطورة الفريق السابق دييغو أرماندو مارادونا حيث ارتدى جميع لاعبي البارتينوبي القميص رقم 10 تخليداً لذكرى مارادونا.

وانتظر فريق الجنوب الإيطالي حتى الدقيقة 41 ليسجل أول أهداف المباراة عبر أرماندو أنستازيو وفي الشوط الثاني أمّن المكسيكي هيرفيغ لوزانو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

وشهدت الجولة ذاتها تعادل ألكمار مع ريال سوسيداد لتشتعل الصدارة على حجز بطاقتي التأهل للمجموعة حيث تصدر الفريق الهولندي بالتساوي مع نابولي وسوسيداد اللذين يتأخران بفارق الأهداف.

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