أكاديمية المصلي (S) تتوج ببطولة عالم الجبال للناشئين

بنغازي 28 نوفمبر 2020 (وال) – توجت أكاديمية المصلي (S) ببطولة عالم الجبال لكرة القدم لفئة الناشئين، عقب تفوقه في المباراة النهائية على أكاديمية النجم الرياضية (A) بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان – اليوم الجمعة – على أرضية ملعب يوسف بوكر المعشب ببنغازي.

الشوط الأول من المباراة التي قادها ثنائي تحكيمي متكون من الحكم “أحمد الجروشي” و الحكم “أحمد الفيتوري”، جاء سريعاً من قبل لاعبي الفريقين، خاصة أكاديمية المصلي (S) والتي انتهت الشوط الأول متقدمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من “محمد كبلان” الشهير أيسلندي هدفين، و “منذر بن حليم” هدف.

وشهد الشوط الثاني من اللقاء تقدماً لاعباً ونتيجة لفريق أكاديمية المصلي (S)،وواصل الأخير غزارته التهديفية، حيث سجل أربعة أهداف كانت بإمضاء كل من “سليم الصبيحي” هدفين، ورأسية للاعب “منذر بن حليم”، بالإضافة إلى هدف للاعب “محمد كبلانط، فيما أحرز النجم الرياضي (A) هدف شرفي كان من توقيع لاعبه “أحمد الجازوي”.

هذا ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة عالم الجبال لكرة القدم لفئة الناشئين جوائز فردي ، حيث نال جائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب أكاديمية المصلي (S) المدافع “عبد الباري بوثمانية”، بينما نال لاعب أكاديمية المصلي (S) اللاعب “سليم الصبيحي” على جائزة هداف البطولة برصيد “17” هدف، فيما تحصل الحارس “إبراهيم عماد المهدوي” جائزة أفضل حارس بالبطولة.

النجم (B) ثالث الترتيب وعلى هامش البطولة ذاتها، جرت مباراة الترتيب الثالث والرابع، والتي جمعت بين فريقي النجم الرياضي (B) وأكاديمية المصلي (K)، حيث توج بالمرتبة الثالثة فريق النجم الرياضي (B)، عندما تفوق على أكاديمية المصلي (K) بنتيجة هدفين مقابل هدف. هذا اللقاء توسطه الحكمان الحكم “ناصر الشيخي” و الحكم “خالد علي”، تمكن فيه لاعب النجم الرياضي (B) اللاعب “طه بوعجيلة” من تسجيل ثنائية، فيما نجح اللاعب “نور الدين سليمان” من تقليص الفارق. (وال – بنغازي) س إ

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