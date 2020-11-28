بفوزه على الزمالك.. الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة

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تُوج النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي دون حضور الجماهير تقدم فيه الأهلي برأسيه عمر السوليه في الدقيقة 6 وعدل الزمالك بهدف شيكابالا في الدقيقة 32 ونجح مجدي قفشه من خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء لصالح الأهلي ويتوج بالبطولة.

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي المصري لنهائيات كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وتُوج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا 8 مرات، آخرها في 2013. وبإنجاز الليلة واصل الأهلي صدارته لقائمة أكثر الأندية التي أحرزت البطولة. في حين فاز الزمالك بالبطولة خمس مرات، آخرها في 2002.