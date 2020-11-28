” الليبي الساروي ” يشارك في إدارة منتخبي مصر وأوغندا بالتصفيات الأفريقية

مصر 28 نوفمبر 2020 (وال) شارك الحكم الليبي الدولي ( هيثم الساروي ) في إدارة لقاء منتخب مصر ونظيره منتخب أوغندا لكرة السلة، والمنتهية لصالح منتخب مصر بفارق ( 19 ) نقطة، بواقع ( 96 ) مقابل ( 77 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة 2021 برواندا.

وقدم ممثل ليبيا ( هيثم الساروي ) في هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – بمدينة الإسكندرية، صحبة طاقم التحكيم الثلاثي المكلف لهذه المباراة مستوى ممتاز، نال أعجاب ورضاء الجميع.

هذا وتقدم منتخب أوغندا في الربع الأول بنتيجة ( 24 ) مقابل ( 21 ) نقطة، إلا أن منتخب مصر استعاد توازنه وتفوق في الربع الثاني بنتيجة ( 31 ) مقابل ( 20 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول لمنتخب مصر بنتيجة ( 52 ) مقابل ( 44 ) نقطة.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق نسبي، لأوغندا بنتيجة ( 17 ) مقابل( 15 ) نقطة، لكن منتخب مصر عاد للتقدم من جديد في الربع الرابع بنتيجة ( 29 ) مقابل ( 16 ) نقطة، لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة ( 96 ) مقابل ( 77 )نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يقع في مجموعة واحدة تضم كل من المغرب، وأوغندا، و منتخب الرأس الأخضر، هذا وسيلتقي منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر اليوم السبت، على أن يختتم مشواره يوم الأحد وفيها يلاقي منتخب المغرب. ( وال ـ مصر ) س إ

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