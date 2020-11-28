اخبار الرياضة

” الليبي الساروي ” يشارك في إدارة منتخبي مصر وأوغندا بالتصفيات الأفريقية

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

مصر 28 نوفمبر 2020 (وال)  شارك الحكم الليبي الدولي ( هيثم الساروي ) في إدارة لقاء منتخب مصر ونظيره منتخب أوغندا لكرة السلة، والمنتهية لصالح منتخب مصر بفارق ( 19 ) نقطة، بواقع ( 96 ) مقابل ( 77 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة 2021 برواندا.

وقدم ممثل ليبيا ( هيثم الساروي ) في هذه المباراة التي جرت – أمس الجمعة – بمدينة الإسكندرية، صحبة طاقم التحكيم الثلاثي المكلف لهذه المباراة مستوى ممتاز، نال أعجاب ورضاء الجميع.

هذا وتقدم منتخب أوغندا في الربع الأول بنتيجة ( 24 ) مقابل ( 21 ) نقطة، إلا أن منتخب مصر استعاد توازنه وتفوق في الربع الثاني بنتيجة ( 31 ) مقابل ( 20 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول لمنتخب مصر بنتيجة ( 52 ) مقابل ( 44 ) نقطة.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق نسبي، لأوغندا بنتيجة ( 17 ) مقابل( 15 ) نقطة، لكن منتخب مصر عاد للتقدم من جديد في الربع الرابع بنتيجة ( 29 ) مقابل ( 16 ) نقطة، لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة ( 96 ) مقابل ( 77 )نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يقع في مجموعة واحدة تضم كل من المغرب، وأوغندا، و منتخب الرأس الأخضر، هذا وسيلتقي منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر اليوم السبت، على أن يختتم مشواره يوم الأحد وفيها يلاقي منتخب المغرب. ( وال ـ مصر ) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك