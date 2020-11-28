“الاتحاد” يطمح لانطلاقة قوية في الكونفدرالية أمام “هورسيد”

تتجه أنظار الليبيين، اليوم، صوب ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة؛ لمتابعة مباراة ممثل البلاد في الكونفدرالية الأفريقية، فريق “الاتحاد”، أمام ضيفه “هورسيد” الصومالي، ضمن ذهاب الدوري التمهيدي.

ويسعى رفاق المهاجم، محمد زعبية، إلى الانطلاقة المثالية في البطولة الأفريقية فمشوار الألف ميل يبدأ اليوم بمواجهة “هورسيد”، وهم يعرفون جيدًا أن عدم التعثر في البدايات يمكن أن يعطي للطريق منحى آخر قادرًا على أن يوصلهم إلى أبعد نقطة في مشوار “المغامرة الأفريقية”.

وسيكون “الاتحاد” على موعد مع رقم جديد في موقعة ستاد السلام؛ إذ ستكون هذه المباراة هي رقم “98” لبطل كأس ليبيا أفريقيا؛ وبالتالي فإن “الاتحاد” هو أكثر الفرق المحلية خوضًا للمباريات القارية.

وقد أعدّ المدرب البرتغالي، ذا كوستا، جيدًا لهذه المواجهة، ويسعى للعبور إلى دور “32”، حيث ستكون المهمة، أصعب، نظرًا لأن الخصم في المرة المقبلة سيكون وصيف النسخة الماضية، “بيراميدز” المصري، ولكن ما يهم الجهاز الفني، في الوقت الراهن؛ هو “هورسيد “الصومالي وضرورة العبور من خلاله للدور المقبل.

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