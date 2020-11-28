تعرف على أبرز مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا.. اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه ميكيلي الإثيوبي

خاص -أخبار ليبيا 24

يسعي فريق الأهلي بنغازي، نحو تحقيق نتائج مميزة خلال مشاركته في دوري أبطال افريقيا في نسخة هذا الموسم.

ويفتتح الجزارة المشاركة في المسابقة القارية بلقاء ضيفه ميكيلي الإثيوبي اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب الدور التمهيدي للمسابقة.

ويتوقع مراقبون احتمالية انسحاب الفريق الإثيوبي من اللقاء، بسبب تعذر وصول عدد من لاعبيه للعاصمة المصرية بسبب ظروف أمنية تعيشها إثيوبيا.

ويتملك ممثل ليبيا خبرة كافية لخوض مثل هذه المنافسات، لعل أبرزها مشاركته في المسابقة عام 2014، لتكون حافز لزملاء جواد رزق لتقديم الأفضل، حيث نجح الفريق آنذاك في إبعاد الأهلي المصري من دور الـ 16 بالفوز عليه ذهاباً واياباً وتأهله لدوري المجموعات والتي حقق فيها نتائج مميزة أوصلته لأدوار متقدمة.

أبرز مشاركات الأهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا:

اول مشاركة للأهلي بنغازي في المسابقة الإفريقية كانت عام 1971 وتعادل حينها أمام الترجي التونسي 0-0 بملعب المنزه، ليودع الأهلي المسابقة من دور 32، بعد الخسارة إيابا على ملعب بنغازي بنتيجة 1-0.

ثاني مشاركة للفريق كانت حين التقى الإسماعيلي المصري عام 1973 وخسر 1-4 سجل هدفه الوحيد المهاجم أحمد بن صويد، الذي سجل اسمه كأول لاعب يسجل للأهلي هدفا في دوري أبطال إفريقيا، وخسر إياباً ببنغازي بنتيجة 1-0.

المشاركة الثالثة تفوق فيها أمام مولدية الجزائر 3-2 بتاريخ 30 أبريل 1976 سجل أهداف الأهلي علي مرسال، علي الميار، وأحمد بن صويد، ويعتبر هذا الفوز هو الأول للفريق في المسابقة، وودع البطولة بعد أن خسر اياباً 1-3 في الجزائر وسجل الهدف الوحيد الهداف احمد بن صويد.

المشاركة التاريخية 2014

تعد مشاركة الجزارة الرابعة موسم 2014 هي الأبرز للفريق إفريقياً، حيث بدأ مشاركته بتحقيق أكبر فوز له في تاريخ مشاركته في المسابقة حين هزم فولاه اديفيس التشادي برباعية دو رد سجلها كل من ادوارد سيدومبا “2” ومعتز المهدي وعبد الرحمن العمامي من علامة الجزاء، وفي مباراة الإياب خسر الإهلي بنغازي 0-2 بأنجامينا.

وفي الدور الثاني تعادل الأهلي أمام بير يكوم الغاني 1-1 ذهاباً في غانا وحقق الفوز إياباً 2-0 بهدفي سيدومبا وأحمد الزوي ليتأهل لدور 16 لأول مرة في تاريخه.

وتمكن ممثل ليبيا في دور الـ 16 من أقصاء الأهلي المصري، بعد أن تفوق عليه ذهاباً 1-0 بهدف سيدومبا، وكرر الفوز عليه بملعبة 3-2 سجل أهداف الفريق عبد الرحمن العمامي ومعتز المهدي وفرج عبد الحفيظ ليقصي أعرق فرق إفريقيا.

وفي دور الثمانية جاء الفريق في المجموعة الثانية، فخسر أول مواجهة أمام الصفاقسي التونسي 1-3 وسجل الهدف الوحيد التونسي بسام البولعابي هدف في مرماه.

وتفوق في اللقاء الثاني أمام الترجي التونسي 3-2 تناوب على أهداف الفريق إدوار سيدومبا، وفرج عبد الحفيظ ، وموزيس اركوما.

اللقاء الثالث شهد تعادل الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري 1-1 وسجل هدف الأهلي عبد الرحمن العمامي من علامة الجزاء، وفقد الأهلي اللقاء الرابع أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2-0، وعاد وخسر أمام الصفاقسي 1-0 وخسر أخر لقاء له في دوري المجموعات أمام الترجي التونسي 1-0 ليحل في المركز الأخير، ويخرج من البطولة.

آخر المشاركات

كانت آخر مشاركات الأهلي في نسخة 2019 حيث نجح في تجاوز الدور التمهيدي حيث خسر أمام أف سي نواذيبو المورتاني بملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط 2-1 وتفوق عليه 2-0 بملعب بترو سبورت بهدفي البوركيني فاروقا وجبريل مرسال.

في الدور الثاني اصطدم ممثل ليبيا ببطل جنوب إفريقيا ماميلودي صن داونز حيث تعادل الفريقان ذهابا 0-0 على أرضيه ملعب بترو سبورت وودع الأهلي المسابقة بعد الخسارة على ملعب ملعب لوفتوس فيرسفيلد برباعية.