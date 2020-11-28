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“الأهلي بنغازي” يضمن التأهل في “أبطال أفريقيا”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستقبل “الأهلي بنغازي”، مساء اليوم، فريق “ميكيلي” الإثيوبي، ضمن الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد تأكّد غياب الفريق الأثيوبي عن مواجهة “الأهلي”، اليوم، بسبب الظروف التي تمرّ بها بلاده، حيث شارك “الأهلي” في الاجتماع الفني، مساء الأمس، وتغيب الفريق الأثيوبي؛ ويبقى من الضروري أن يتوجّه ممثل ليبيا إلى الملعب، مساء اليوم.

وفي حال عدم حضور فريق “ميكيلي”؛ يعتبره الاتحاد الأفريقي منسحبًا، وبالتالي يتأهل “الأهلي” للدور الـ “32” حيث يواجه “الترجي” التونسي، ويرغب” الأهلي” في بلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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