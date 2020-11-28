بعد حسمه نهائي القرن.. “الأهلي” يُتوّج بأبطال أفريقيا للمرة التاسعة

تقرير 218

الأنظار صوّبت نحو بيت كرة القدم المصرية ملعب القاهرة الدولي الذي سيبقى شاهدًا على استضافته لواحد من أقوى نهائيات دوري أبطال أفريقيا بين عملاقي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”.

حوار “الكلاسيكو” بدأ ساخنا منذ الانطلاقة، وأربع دقائق فقط كانت كافية ليختبر فيها “الأهلي” دفاعات “الزمالك” بفرصة لحسين الشحات والحارس “أبو جبل” كان في الموعد في أولى الفرص، “أبو جبل” تألق في المرة الأولى لكنه استسلم سريعًا لرأسية مباغتة من عمرو السولية .

رد فعل “الزمالك” جاء بعد مرور ربع ساعة بعدما جرب المغربي أشرف بن شرقي، مباغتة الحارس “الشناوي”، لكن دون جدوى .

وتواصل مدّ الفارس الأبيض بحثًا عن التدارك وتسجيل التعادل، القائد “شيكابالا” تكفل بالمهمة بمجهود فردي ومراوغة وانطلاقة وتسديدة في الزاوية البعيدة؛ مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف النهائيات الأفريقية معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل عادل بين الفريقين .

المشهد الثاني انطلق بحذر من الفريقين، ولاعبو “الأهلي” اتفقوا على مباغتة دفاع “الزمالك”، علي معلول مرّر هدية إلى حسين الشحات لكن الأخير ضيع الكرة في القائم بأغرب طريقة.

والقائم لم يهتز من جهة واحد، بل إن محاولات الزمالك وصلت إلى ذروتها في الدقيقة الـ 65 بصاروخية “زيزو” التي ردها قائم “الأهلي” .

محاولات الفريقين لحسم المواجهة لم تكلّل بنجاح، لكن الدقائق الأربعة الأخيرة حملت ما كان منتظرًا، تصويبة قوية من محمد قفشة، حملت هدفًا من ذهب، وأطلقت عنان” الأفراح الحمراء”، وجعلت “الأهلي” يحتفل بلقب أبطال أفريقيا التاسع، بعد غياب لسبع سنوات .

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