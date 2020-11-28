النصر” يغادر للجزائر بعد إنهاء تحضيراته ببنغازي

وصلت بعثة فريق “النصر” إلى الجزائر على متن رحلة خاصة لمواجهة “شباب بلوزداد”، ضمن الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

“النصر” كانت له، قبل السفر، حصة تدريبية داخل أسوار النادي، قادها لاعب القرن، فوزي العيساوي، بعد تعذر وصول “عودة” بسبب الإجراءات الإدارية ، لكن إدارة “النصر” تحركت بسرعة ولقيت ترحيبًا من قبل المسؤولين في بنغازي، والتحق “عودة” بالمجموعة قبل السفر إلى الجزائر.

الأجواء في البركة كانت جيدة وحماسية؛ فاللاعبون عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنتيجة مرضية من الجزائر قبل مواجهة الإياب في القاهرة

الجهاز الفني لـ”النصر”، يعرف جيدًا أن المهمة في بلاد “محاربي الصحراء” لن تكون سهلة، ولكن المحاولة والإصرار سيكون لهما دور أساسي في موقعة الذهاب قبل التفكير في مباراة العودة في “قاهرة المعز”.

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