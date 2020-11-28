بدء أعمال الصيانة في الملعب “الجانبي” بـ”درنة”

شارك أعضاء اللجنة التسييرية لنادي “دارنس” في مراسم تسليم الملعب “الجانبي” لمدينة “درنة” للشركة المنفذة؛ للبدء في صيانته، بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية.

ويسعى نادي “دارنس” لجعل ملعبه مطابقًا للمواصفات العالمية في شكله الجديد، حيث عانى الملعب من إهمال كبير، خلال السنوات الماضية، جراء الحروب التي شهدتها المدينة.

وتشهد ليبيا هذه الفترة ثورة عمرانية في البنية التحتية للمنشآت الرياضية، ويعدّ نادي “دارنس” أحد أعرق الأندية الليبية التي قدمت الكثير لكرة القدم المحلية.

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