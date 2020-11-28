شباب “عين مارة” يكرمّون “فقيد الوطن” ونيس بوخمادة

نظّم شباب ورياضيو منطقة “عين مارة” بالجبل الأخضر، دوري في كرة القدم؛ لفئتيْ “البراعم والأواسط”، وذلك على روح الفريق الراحل ونيس عبدالكريم بوخمادة، آمر القوات الخاصة؛ تقديرًا لما كان يحظى به من احترام من أهالي المنطقة.

واختتم الدوري بمباراة جمعت فريقيْ “البرانس والبروق”، على المركزين الأول والثاني، وتُوّج فريق “البرانس” بالمركز الأول، حيث استلم لاعبوه كأس الدوري، في جو رياضي.

وأقيم على هامش اختتام المباراة النهائية، حفل لتكريم الفريقين، فضلاً عن تكريم أفضل لاعب بالدوري، إضافة إلى الجهات التي ساهمت في إنجاح الدوري، ومنها مستشفى عين مارة ومركز الشرطة والإعلاميين.

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