“لابورتا” يعلن ترشحه لخوض انتخابات نادي “برشلونة”

أعلن رئيس “برشلونة” السابق، خوان لابورتا، تقديم أوراق ترشحه رسميًا لخوض سباق الانتخابات المقبلة للنادي “الكاتالوني”؛ للعودة لمنصبه من جديد.

وبحسب “موندو ديبورتيفو”، فإن “لابورتا” أعلن عن تقديم أوراق ترشحه لانتخابات “برشلونة” التي ستقام في 24 يناير المقبل.

وذكر مدير حملته، لويس كاراسكو، أنه من المنتظر أن يقدم “لابورتا” مشروعه بشكل رسمي الاثنين المقبل.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يترشح فيها “لابورتا” لرئاسة مجلس إدارة “برشلونة”، حيث كانت المرة الأخيرة في عام 2014 ليخسر أمام جوسيب ماريا بارتوميو.

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