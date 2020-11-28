بعد توقف اضطراري.. “الظهرة” يستأنف تدريبات رفع الأثقال

باشر فريق “الظهرة” للعبة رفع الأثقال تدريباته، بعد توقف اضطراري نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة وتفشي فيروس “كورونا” في البلاد.

ويقوم المدرب فتحي حامد، بالإشراف على تدريبات أبناء “الظهرة” فيما يتعلق بفئات “الناشئين والبراعم والأشبال”؛ من أجل إعادة بناء اللعبة بالنادي، وصناعة أبطال جدد يكونون قادرين على تشريف “الظهرة” العريق ورياضة رفع الأثقال الليبية، خلال مشاركاتهم العربية والقارية والدولية.

وتجرى الحصص التدريبية، بصفة يومية، داخل صالة رفع الأثقال والإعداد البدني الجديدة المزودة بكافة التجهيزات والمعدات الحديثة في سبيل توفير كافة متطلبات التدريب لمزاولي هذه اللعبة البدنية.

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