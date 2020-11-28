اتحاد رفع الأثقال يقدم دعما لعدد من الأندية الرياضية

أخبار ليبيا24

وقع الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، اليوم السبت، اتفاقية مع عدد من الأندية والاتحادات الرياضية الفعّالة، تنص على تسليم معدات رياضية خاصة باللعبة إلى الأندية.

ووجرى توقيع العقد خلال اجتماع عقده الاتحاد الليبي لرفع الإثقال بمقر نادي بنغازي الجديدة.

وبحسب رئيس الاتحاد الليبي للأثقال، منار الشلي؛ فإن الاتفاقية نصّت على تسليم معدات رياضية تخص اللعبة لعدد من الأندية للرفع من مستواها الفني وتطوير اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالفئات الصغرى في خطوة هي الأولى في تاريخ رفع الأثقال في ليبيا.

وأوضح الشلي، لأخبار ليبيا 24، أن الاتحاد قام بتوقيع الاتفاقية وتسليم الأجهزة والمعدات للاتحاد الفرعي بنغازي ونادي الأخضر ونادي بدر من الجغبوب، إضافة إلى الاتحاد الفرعي طبرق.

وأكد أن اتحاد الأثقال يسعى من خلال هذه الخطوة لدعم اللعبة في سبيل تطويرها وخلق أجواء تخلق أسماءً يكون بإمكانها رفع راية البلاد في المحافل الرياضية الخارجية، خاصة في ظل وجود مواهب لا ينقصها سوى الاهتمام والدعم المادي والمعنوي.