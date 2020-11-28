منتخب الشباب يفوز وديا على الصقور للمرة الثانية

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تفوق منتخب ليبيا للشباب تحت الـ 20 سنة، اليوم السبت، للمرة الثانية على التوالي خلال أيام وديًا، على فريق الصقور في طبرق، بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وأتت هذه المباراة، في إطار استعدادات المنتخب الليبي، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب التي ستعقد في تونس خلال الفترة من 13 وحتى 28 ديسمبر2020.

وشهد اللقاء، حضور عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ووكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني.

وحقق المنتخب الوطني، في المباراة الأولى، يوم الأربعاء، الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصقور المطعم بعدد من اللاعبين الشباب، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.