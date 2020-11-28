الاتحاد يفوز برباعية على هورسيد الصومالي

نجح فريق الاتحاد في تحقيق انتصار هام جعله قريبا من التأهل للدور القادم من الكونفدرالية الأفريقية على حساب هورسيد الصومالي، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب السلام في القاهرة.

وتقدم الفريق الصومالي في شوط المباراة الأول وتحديدا في الدقيقة 17 قبل أن يعدل الاتحاد النتيجة بواسطة علي مادي.

وفي الشوط الثاني تقدم الاتحاد في النتيجة عن طريق ربيع شادي، وأضاف عمران سالم الهدف الثالث، قبل أن يمضي علي مادي على الهدف الرابع، ليحقق الفريق فوزا جعله يقترب من التأهل للدور القادم في انتظار مباراة الإياب التي ستقام في مصر أيضا الأسبوع القادم.

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