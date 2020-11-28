الاتحاد يكتسح هورسيد الصومالي برباعية في الكونفدرالية الأفريقية

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حقق فريق الاتحاد الليبي فوزًا عريضًا، اليوم السبت، على منافسه هورسيد الصومالي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في ذهاب الدور التمهيدي للكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن الاتحاد من قلب نتيجة اللقاء، بعد أن كان متأخرًا ويفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم هورسيد الصومالي بهدف في الدقائق الأولى من الشوط الأول، لكن الاتحاد استطاع التعديل قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق علي مادي.

وواصل الاتحاد سيطر ته على الشوط الثاني وسجل ثلاثية بواسطة، بواسطة، ربيع الشادي وعمران سالم وعلي مادي.

وسيلتقي الفريقان مجددًا في الـ4 من ديسمبر المقبل في لقاء الإياب لتحديد المتأهل للدور المقبل.