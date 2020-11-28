الإتحاد يستهل مشواره في الكونفدرالية برباعية

طرابلس 28 نوفمبر 2020 (وال) – استهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مشواره الأفريقي بفوز مستحق، على ضيفه فريق هورسيد الصومالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم السبت – على أرضية ملعب السلام.

الشوط الأول من المقابلة التي توسطها الحكم التونسي “محرز المالكي”، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، فالفريق الضيف “هورسيد” كان المبادرة بالتسجيل، بعد أن أستغل اللاعب “هوشوا أويوط الهفوة الدفاعية مسجلاً الهدف الأول لفريقه في الدقيقة “17”، ومن كرة ملعوبة مرفوعة من الرواق الأيسر في الدقيقة “43” وجدت اللاعب “علي ماديط الذي أدرك التعادل بلعبة هوائية، لتستمر المباراة على واقع هذه النتيجة.

في الحصة الثانية من المقابلة، زاد الاتحاد من وتيرة اللقاء، وتقدم إلى مرمى خصمه في الكثير من المناسبات باحثاً عن تغيير لوحة الأهداف لمصلحته، ففي الدقيقة “53” ومن جملة مرتبة ومنسقة مرر المهاجم “محمد زعبية” كرة لزميله “ربيع الشاديط فالأخير سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علناً عن ولادة الهدف الثاني.

عداد الاتحاد الهجومي لم يتوقف، واستمر لاعبوه عن زيادة الغلة، ومن كرة ثابتة في الدقيقة “63” مررها “صهيب بن سليمان” كرة داخل منطقة عمليات هورسيد، وجدت قدم المهاجم “عمران سالم” الذي وضع كرته على يمين الحارس، مغيراً اللوحة التهديفية إلى ثلاثة أهداف.

وواصل ممثل ليبيا الاتحاد صحوته الهجومية، وظل مسيطراً على اللقاء، بل تعددت العابة تارتاً من اليمن وأخرى من اليسار، وتفنن لاعبوه، وأجرى مدربه البرتغالي “داك وستا” العديد من التغييرات ، ومع مطلع الدقيقة “70” عزز اللاعب “علي مادي” النتيجة بهدف رابع والثاني له شخصياً، لتنتهي بعدها مجريات اللعب بفوز مستحق عنوانه رباعية اتحادية. (وال – طرابلس) س إ

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