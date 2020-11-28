بثلاثية أمام ساسولو.. الإنتر يستعيد جانبا من توازنه

تمكن الإنتر من تحقيق فوز هام على حساب ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل خارج أرضه لحساب الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإيطالي.

وافتتح التشيلي أكسس سانشيز باب التسجيل في الدقيقة الرابعة بينما أضاف فلاد كريكيتش الهدف الثاني للإنتر بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الإنتر جاليارديني الهدف الثالث لصالح الإنتر ليتمكن الفريق من حسم النتيجة لمصلحته ويرفع رصيده للنقطة 18 في المركز الثاني مؤقتا خلف ميلان المتصدر.

وفي الجهة المقابلة تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 18 في المركز الثالث ويخسر فرصة تحقيق الصدارة ولو مؤقتا في انتظار مواجهة ميلان مساء الغد أمام نظيره فريق فيورنتينا.

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