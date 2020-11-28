تاسيون يعود إلى حلبات الملاكمة بـ”نزال تاريخي”

يعود الملاكم الأمريكي مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة عندما يخوض أول نزالاته عقب عودته من الاعتزال منذ 15 عاما في مواجهة استعراضية أمام مواطنه روي جونز على حلبة ستيبلز سنتر في ولاية لوس أنجلوس.

وذكر الملاكمين بأن النزال سيكون معركة قوية على الرغم من أنها ستحمل الطابع الإستعراضي، وسيكون النزال مكونا من 8 جولات حيث ستكون مدة كل جولة دقيقتين، وينتظر متابعو الملاكمة عودة صاحب الـ54 عاما بعد تحضيراته لهذا النزال خلال الأشهر الماضية.

وسيخوض تاسيون أول نزال له منذ عام 2005 حيث خاض 58 نزالا حقق الانتصار في 50 منها، في حين خاض روي جونز النزال الأخير في عام 2018 وفي رصيده 66 انتصارا منها 47 بالضربة القاضية.

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