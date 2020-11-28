ختام الدوري التنشيطي لكرة القدم في الماية

تحت شعار “من أجل بيئة نظيفة”، وبمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، اختتم في بلدية الماية الدوري التنشيطي لكرة القدم بحضور عميد بلدية الماية وعدد من مديري القطاعات بالبلدية حيث جمعت المباراة النهائية فريق الطينة الشرقية وفريق نجوم الماية.

وشهدت المباراة لمسات رائعة من الفريقين وكان الشوط الأول مليئا بالفرص الضائعة من فريق الطينة الشرقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني استطاع اللاعب عبدالمهيمن تنتوش تسجيل الهدف الأول بعد مرور حوالي 30 ثانية من بداية الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة استطاع فريق نجوم الماية تسجيل الهدف الثاني بواسطة اللاعب أنيس الخويلدي، لتنتهي المباراة بفوز فريقه وتم بعد المباراة تكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح الدوري.

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