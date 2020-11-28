موسع .. الأهلي بنغازي يلاقي الترجي في دوري أبطال أفريقيا  بعد غياب ميكيلي الإثيوبي

القاهرة 28 نوفمبر 2020 (وال) – تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدم حضور فريق ميكيلي كينيما الإثيوبي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 من رابطة الأبطال الأفريقية، في المباراة التي كان من المفترض أن تقام على أرضية ملعب بتروسبورت المصرية.

ودخل فريق الأهلي إلى جانب طاقم التحكيم المصري بقيادة وسط ملعب الحكم ( إبراهيم نور الدين ) إلى أرضية ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، وأعطى الوقت القانوني للانتظار الكافي، في حين تغيب ميكيلي.

هذا وقد خاطب ميكيلي الإثيوبي الاتحاد الأفريقي عن إمكانية المشاركة بعدد 11 لاعباً، وطالبة بضرورة تواجد الفريق بـ 11 لاعباً داخل الملعب، إضافة إلى عدد 4 لاعبين من بينهم حارس مرمى في دكة البدلاء.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود الفريق الإثيوبي كاملاً في المباراة نظراً للأوضاع الأمنية التي تشهدها إثيوبيا ، وبعد هذا التأهل يضرب الأهلي موعداً مع النادي الترجي التونسي، حيث ستكون مباراة الذهاب أيام 22 أو 23 من شهر ديسمبر المقبل بمصر، في حين تكون مباراة العودة أيام 5 أو 6 من شهر يناير 2021 القادم بتونس. (وال – القاهرة) س أ

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