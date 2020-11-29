انسحاب ميكيلي الإثيوبي يمنح الأهلي بنغازي بطاقة الصعود في دوري أبطال أفريقيا

أخبار ليبيا24 حجز فريق الأهلي بنغازي رسميا بطاقة الصعود إلى الدور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب انسحاب منافسه ميكيلي الإثيوبي في الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وحضر فريق الأهلي بنغازي إلى ملعب السلام بالعاصمة المصرية رفقة طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة أمس السبت فيما تغيب ميكيلي الإثيوبي.

وانتظر طاقم التحكيم و الحكم المراقب، الفريق الضيف لمدة 15 دقيقة و من ثم أعلن الحكم عن ترشح النادي الأهلي للدور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا .

ووجد فريق ميكلي الإثيوبي صعوبة في التنقل من إثيوبيا إلى مصر بكامل لاعبيه بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها إثيوبيا