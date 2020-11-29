صحيفة أرجنتينية تكشف عن محادثات “ميسي” و”لابورتا”

أماطت صحيفة “فيرونيكا بروناتي” الأرجنتينية الشهيرة، اللثام عن قيام قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بإبلاغ المرشح المحتمل لرئاسة النادي، خوان لابورتا، بنيته الاستمرار ضمن صفوف أفراد الفريق.

وقالت الصحفية إن هذه المعلومات لا تعني أن الأمور لن تتغير خلال أسبوع، مشيرة إلى أن “ميسي” يقف حاليًا على عند مفترق طرق، فإمّا أن يدخل التاريخ كلاعب كرة قدم أمضى مسيرته بأكملها في فريق واحد، أو الانتقال إلى فريق آخر في ظل أزمة “كورونا”.

وأشارت صحيفة “فيرونيكا بروناتي” إلى أنه ليس من السهل على أي نادٍ تحمل تكاليف راتب “ميسي”، بما في ذلك “باريس سان جيرمان” أو “مانشستر سيتي”.

جدير بالذكر أن عقد “الأسطورة الأرجنتينية” مع “برشلونة” مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ثم يحق لصاحب الـ33 عامًا، بداية من يناير القادم التفاوض مع أي فريق.

يشار إلى أن “لابورتا”، كان رئيس نادي برشلونة بين العامين 2003 و2010، وهي الفترة التي تألّق فيها “ميسي”، وتُوّج فيها الفريق “الكتالوني” بعدة ألقاب.

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