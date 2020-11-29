“النصر” يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة “بلوزداد” الجزائري

بعد نجاح “الأهلي بنغازي” و”الاتحاد” في تخطي نادييْ “ميكيلي” الأثيوبي و”هورسيد” الصومالي؛ تتجه أنظار متابعي كرة القدم الليبية إلى الجزائر؛ لمتابعة “النصر” في مواجهته المرتقبة أمام “شباب بلوزداد” الجزائري؛ ضمن تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

“النصر” المُتجدّد، الذي مرّ بمراحل انتقالية في الفترة الماضية، عقب انتقال عدد كبير من لاعبيه وانتخاب مجلس إدارة جديد؛ يسعى جاهدًا للعودة بنتيجة إيجابية، تساعده في مباراة الإياب التي تُقام في الأراضي المصرية.

ووصل الفريق ليلة الجمعة إلى الجزائر، بعد الصعوبات التي واجهتها إدارة النادي في التنقل سيدخل المباراة اليوم بقيادة المدرب المصري، محمد عودة، الذي يظهر مدربًا لـ”النصر” في أول اختبار رسمي.

وكان “النصر”، في الفترة الماضية، قد أقام معسكرًا تدريبيًا في مصر، ولعب ثلاث مباريات ودّية تعادل في اثنتين منها، وخسر في مباراة واحدة.

وفي تصريح سابق أدلى به لـ”218″؛ أكد المدرب المصري أنه يسعى بالتعاون مع مجلس الإدارة، في هذه المرحلة، إلى بناء فريق قادر على المنافسة في المستقبل.

ولن تكون مهمة “النصر” في هذا الاختبار الأفريقي سهلة؛ حيث سيواجه فريقًا جزائريًا قويًا ومتمرسًا، يسعى إلى الذهاب بعيدًا في البطولة الأفريقية هذا العام.

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